Britische Regierung will Corona-Tracking-App auf Insel testen

London (AFP) - Die britische Regierung will auf einer Insel vor der Südküste Englands eine Tracking-App für den Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie testen. Die App, die vom staatlichen Gesundheitsdienst NHS entwickelt wurde, soll erst auf der Isle of Wight und ab Ende Mai im ganzen Land genutzt werden, wie Gesundheitsminister Matt Hancock am Montag mitteilte. Ab Dienstag soll das Gesundheitspersonal auf der Insel die App testen, im Laufe der Woche dann alle Inselbewohner.

Die Smartphone-App solle dabei helfen, das neuartige Coronavirus zu verfolgen und isolieren, sagte Hancock. Die Abstandsregeln müssten auf der Isle of Wight und auch überall sonst im Land aber weiter eingehalten werden.

Mit mehr als 28.700 Todesfällen gehört Großbritannien zu den am schwersten von der Pandemie betroffenen Ländern weltweit. Am Montag verzeichneten die britischen Behörden 288 neue Sterbefälle. Mit nunmehr insgesamt 28.734 Toten liegt Großbritannien nur noch knapp hinter Italien, dem am schwersten betroffenen Land in Europa.

Die britische Regierung geht aber davon aus, dass der Höhepunkt der Corona-Krise überwunden ist und will am Donnerstag über eine schrittweise Lockerung der Corona-Beschränkungen beraten. Den genauen Fahrplan will Premierminister Boris Johnson Medienberichten zufolge aber erst am Sonntag vorstellen.