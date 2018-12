Jeremy Hunt: Gefahr durch den IS ist noch nicht gebannt

Britischer Außenminister kritisiert Trumps schwarz-weißes Weltbild

London (AFP) - Nach dem angekündigten Abzug der US-Truppen aus Syrien hat der britische Außenminister Jeremy Hunt das Weltbild von US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert. Trump mache es zu seiner "Spezialität, in äußerst schwarzen und weißen Begriffen über das Weltgeschehen zu reden", sagte Hunt am Freitag dem BBC-Radiosender.

Jeremy Hunt kritisiert Trumps Schwarz-Weiß-Denken © AFP

Die US-geführte Koalition in Syrien habe im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) "gewaltige Fortschritte gemacht", sagte Hunt. Doch noch stünden einige Gebiete des Landes unter Kontrolle des IS, und die Bedrohung sei noch nicht völlig gebannt. "Wir müssen weiter wachsam bleiben", mahnte der britische Außenminister.

Trump hatte in der vergangenen Woche überraschend den vollständigen Abzug der US-Armee aus Syrien angekündigt. Der US-Präsident hält den IS für "weitgehend besiegt" und will die rund 2000 US-Soldaten aus Syrien deswegen abziehen.

Die Ankündigung stieß bei den Verbündeten im Kampf gegen den IS auf Unverständnis, sie halten den Abzug für verfrüht. Großbritannien beteiligt sich in der Koalition mit Luftangriffen auf die vom IS kontrollierten Gebiete in Syrien und im Irak.