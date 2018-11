EU-Chefunterhändler Barnier will noch am Mittwochabend vor die Presse treten

Britisches Kabinett billigt Entwurf für Brexit-Abkommen

London (AFP) - Die britische Regierung hat den mit der EU vereinbarten Entwurf für ein Brexit-Abkommen gebilligt. "Das Kabinett hat gemeinsam entschieden, dass die Regierung dem Entwurf für die Austrittsvereinbarung zustimmen soll", sagte May am Mittwochabend nach einer rund fünfstündigen Sitzung der Ministerrunde in London. Konservative Brexit-Hardliner hatten die Regierungsmitglieder zuvor aufgerufen, den Entwurf abzulehnen.

May bei ihrem Statement nach der Kabinettssitzung © AFP

May bezeichnete das geplante Abkommen als das bestmögliche Verhandlungsergebnis für Großbritannien. Das Kabinett habe "schwierige" Entscheidungen treffen müssen, insbesondere mit Blick auf die künftige Grenzregelung zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland. Die Zustimmung der Minister sei ein "entscheidender Schritt, der es uns ermöglicht, voranzukommen und das Abkommen abzuschließen", sagte May.

Die EU-Kommission kündigte unmittelbar nach der Erklärung Mays eine Pressekonferenz des europäischen Brexit-Chefunterhändlers Michel Barnier (gegen 21.00 Uhr) an. Zudem stellte die Behörde den 585 Seiten langen Entwurf für das Brexit-Abkommen ins Internet.

Der für die Einberufung von Gipfeln der Staats- und Regierungschefs zuständige EU-Ratspräsident Donald Tusk kündigte an, er werde Barnier am Donnerstagmorgen treffen. Beide wollen demnach um 08.10 Uhr eine Erklärung abgeben.

Barnier kann eine Empfehlung für die Einberufung eines Sondergipfels der Staats- und Regierungschefs abgeben, wenn in den Verhandlungen aus seiner Sicht "entscheidende Fortschritte" erzielt wurden. Termin für das Treffen wäre laut Diplomaten voraussichtlich der 25. November.