Lords dürften eine Reihe von Änderungsanträgen stellen

Britisches Oberhaus beginnt Debatte über Brexit-Gesetz

London (AFP) - Das britische Oberhaus hat am Dienstag mit der Debatte über das Brexit-Gesetz begonnen. Bei der zweitägigen Aussprache über das vor zwei Wochen vom Unterhaus abgesegnete EU-Austritts-Gesetz wollen sich fast 200 Lords zu Wort melden. Abstimmungen im House of Lords über den Text sind erst für April vorgesehen.

Das britische Oberhaus © AFP

Mit dem Brexit-Gesetz wird der Eintritt Großbritanniens in die EU rückgängig gemacht. Außerdem werden EU-Regeln in britisches Recht übertragen.

Bei den Beratungen über das Gesetz im Unterhaus hatte Premierministerin Theresa May im vergangenen Jahr eine empfindliche Niederlage erlitten: Teile ihrer Konservativen stimmten zusammen mit der Opposition dafür, dass das Parlament über die Brexit-Vereinbarung zwischen London und Brüssel abschließend abstimmen darf.

Auch im Oberhaus, in dem May keine Mehrheit hat, dürfte der Premierministerin ein scharfer Wind entgegenwehen. Erwartet werden mehrere Änderungsanträge. Kritik wurde unter anderem an neuen Rechten für Minister bei der Übertragung von EU-Recht in britisches Recht laut.

Die oppositionelle Labour-Partei und die Liberaldemokraten wollen zudem verhindern, dass die Regierung das Brexit-Datum in dem Gesetz auf den 29. März 2019 festlegt. Sie wollen damit mehr Flexibilität bei den Verhandlungen wahren. Die Liberaldemokraten wollen außerdem durchsetzen, dass ein Referendum über ein Brexit-Abkommen mit der EU abgehalten wird.

Die Sprecherin von Labour im Oberhaus, Baronin Dianne Hayter, sagte, die Debatte werde zeigen, für wie wenig tauglich die Lords das Gesetz hielten. Der Anführer der Liberaldemokraten im Oberhaus, Lord Dick Newby, kündigte "aufregende" Debatten an. "90 Prozent" der angekündigten Redner stünden dem Gesetzestext kritisch gegenüber.