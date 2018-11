Juan Antonio Hernández soll Verbindungen zu Drogenkartell unterhalten

Bruder des honduranischen Präsidenten in den USA festgenommen

Tegucigalpa (AFP) - Der Bruder des honduranischen Präsidenten Juan Orlando Hernández ist am Freitag in Miami (US-Bundesstaat Florida) wegen mutmaßlicher Verbindungen zum Drogenhandel festgenommen worden. Dies teilte die Regierung in Tegucigalpa mit. Die Festnahme von Juan Antonio Hernández stehe im Einklang mit der Zusicherung des honduranischen Präsidenten im vergangenen Monat, wonach "niemand über dem Gesetzt steht", erklärte sie.

Juan Antonio Hernández als Abgerodneter im September 2017 © AFP

Der ehemalige Chef des Cachiros-Kartells, Devis Leonel Rivera Maradiaga, hatte im März 2017 vor einem Gericht in New York ausgesagt, dass er Antonio Hernández für seine Unterstützung bezahlt habe, als dieser noch Mitglied des Parlaments war. Er beschuldigte auch den Sohn von Ex-Präsident Porfirio Lobo, Fabio Lobo, der wegen der Zusammenarbeit mit dem Drogenkartell zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

Laut Maradigas Aussage hatte Los Cachiros über das Unternehmen Inrimar Geschäfte mit der Regierung abgewickelt und Geld gewaschen. Das Kartell schmuggelte tonnenweise Kokain in die USA, bis es von der dortigen Drogenbehörde aufgelöst wurde.

In einer Rede auf dem Kongress seiner rechtsgerichten Nationalen Partei hatte Präsident Hernández am 24. Oktober die Vorwürfe gegen seinen Bruder angesprochen. "Das ist ein harter Schlag, das ist traurig, das ist schwierig", sagte er sichtbar mitgenommen. Zwei Jahre zuvor hatte er ähnliche Anschuldigungen gegen Juan Antonio Hernández noch zurückgewiesen.