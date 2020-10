Gesundheitskommissarin: In jedem Fall einheitliche Regeln in EU-Ländern nötig

Brüssel bezweifelt Nutzen von Quarantäne für Reisende in aktueller Corona-Lage

Brüssel (AFP) - Die EU-Kommission hat Zweifel am Nutzen von verpflichtenden Quarantäne-Regeln für Reisende in der aktuellen Lage der Corona-Pandemie geäußert. Nach Einschätzung der Krankheitsbekämpfungsbehörde ECDC trügen "obligatorische Tests und die Quarantäne von Reisenden wenig zur Wirksamkeit unserer Maßnahmen bei", sagte Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Freitag bei einer Videokonferenz der EU-Gesundheitsminister. Das Virus breite sich derzeit rasend schnell innerhalb der Gesellschaft aus, der Grenzverkehr trage da nur sehr wenig bei.

Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides © AFP

In jedem Fall sollten sich die Mitgliedstaaten untereinander besser absprechen, forderte die Kommissarin nach ihrem verbreiteten Redetext . "Ihre Positionen sind sehr unterschiedlich. Wir brauchen mehr Konsistenz und Berechnbarkeit, um das Vertrauen der Bürger zu gewinnen."

Wie zu Beginn der Pandemie im Frühjahr gehen die EU-Staaten derzeit unterschiedlich bei Reisebeschränkungen wegen des Coronavirus vor. Zwar einigten sich die 27 Länder zuletzt auf eine einheitliche farbliche Einstufung von Risikogebieten, die daraus resultierenden Vorgaben für Reisende sind aber weiterhin höchst verschieden.

Manche Länder schreiben negative Tests für die Einreise vor, allerdings werden nicht alle Tests überall akzeptiert. In vielen Ländern müssen Ankömmlinge aus Risikogebieten in Quarantäne, wobei die zeitliche Dauer von Land zu Land variiert. Ungarn verweigert den meisten Reisenden aus anderen EU-Ländern zudem weiterhin grundsätzlich die Einreise.

Kyriakides kündigte "einen europäischen Ansatz für Quarantänen-Regelungen" an. Die Kommission werde am 11. November "ein umfassendes Paket von Initiativen zur Beseitigung der strukturellen Schwachstellen vorlegen".