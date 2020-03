Sprecher: Wird "nicht alle wirtschaftlichen Folgen aller Mitgliedstaaten lösen"

Brüssel dämpft Erwartungen an Milliarden-Plan gegen Wirtschaftsfolgen von Corona

Brüssel (AFP) - Die EU-Kommission hat die Erwartungen an ihren 25 Milliarden Euro schweren Plan gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie gedämpft. Das Vorhaben werde nicht "alle wirtschaftlichen Probleme aller Mitgliedstaaten lösen", sagte ein Sprecher von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch. Es gehe auch um die Freigabe "bestehender Mittel" und nicht um neue Gelder. Die Kommission glaube aber dennoch, dass dieses Instrument in bestimmten Fällen helfen könne.

Kommissionspräsidentin von der Leyen © AFP

Von der Leyen hatte am Dienstagabend einen "Corona-Reaktions-Investitionsfonds" mit bis zu 25 Milliarden Euro gegen die wirtschaftlichen Folgen der Epidemie vorgeschlagen. Er soll "Gesundheitssysteme, kleine und mittlere Unternehmen, Arbeitsmärkte und andere verletzliche Teile unserer Volkswirtschaften" unterstützen.

Von der Leyen will dazu von den Mitgliedstaaten nicht genutzte Gelder aus den EU-Strukturfonds von 7,5 Milliarden Euro nutzen. Die betroffenen Länder könnten diese dann durch eigene Mittel von 17,5 Milliarden Euro ergänzen, um auf die 25 Milliarden Euro zu kommen.

Der Kommissionssprecher präzisierte nun, dass der Eigenbeitrag nötig sei: "Wenn ein Mitgliedstaat keine Mittel hat, kann diese Liquiditätsmaßnahme grundsätzlich nicht auf diesen Mitgliedstaat angewendet werden."

Anders als von der Leyen am Dienstagabend wollte ihr Sprecher Eric Mamer nun auch nicht mehr von einem "Fonds" sprechen. Es gehe vielmehr um eine "Initiative", sagte er. Die Pläne müssen von den Mitgliedstaaten und durch das Europaparlament noch genehmigt werden.