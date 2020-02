EU-Kommission will Regeln für Serbien und Montenegro nicht mehr ändern

Brüssel für Beitrittsgespräche mit Albanien und Nordmazedonien vor Mai

Brüssel (AFP) - EU-Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi strebt den Start der Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien in den kommenden Monaten an. Die EU-Kommission arbeite auf eine Entscheidung vor dem Westbalkan-Gipfel im Mai hin, sagte Varhelyi am Mittwoch in Brüssel. Er hatte dort ein überarbeitetes Erweiterungsverfahren vorgestellt, das stärker auf Anreize und Sanktionen gegenüber den Kandidatenländern abhebt.

Grund war das Veto, das Frankreich im Oktober gegen den Start der Gespräche mit Albanien und Nordmazedonien eingelegt hatte. Beide Länder wären nun die ersten Kandidaten, auf welche die neue Methodik angewandt wird. Dagegen will die Kommission die Regeln für Serbien und Montenegro, mit denen bereits Verhandlungen aufgenommen wurden, nicht ändern, sofern diese nicht zustimmen.

Die Regeln würden nicht während des Spiels geändert, sagte Varhelyi. Er sehe aber "gute Gründe" für beide Länder, sich doch für die neue Methode zu entscheiden. Denn sie könnten dann auch von stärkeren wirtschaftlichen und finanziellen Anreizen profitieren und den Verhandlungsprozess womöglich schneller abschließen.

Mit Blick auf Albanien und Nordmazedonien sagte der ungarische Kommissar, es sei immer "sehr schwierig, über Fristen zu reden". Dass der Startschuss für die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen bis zum Mai gegeben werde, könne er nicht garantieren. "Davor muss eine Menge Arbeit erledigt werden."