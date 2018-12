Verdi-Chef für Arbeitszeitverkürzung und mehr Qualifizierung

Bsirske fordert gemeinsame Antworten auf Digitalisierung der Arbeitswelt

Berlin (AFP) - Angesichts zunehmender Digitalisierung in der Arbeitswelt fordert Verdi-Chef Frank Bsirske gemeinsame Antworten von Sozialpartnern und Politik. In den nächsten sieben bis acht Jahren würden rund 1,5 Millionen Jobs wegfallen, sagte der Gewerkschaftsvorsitzende am Freitag im SWR. Es würden zwar zum großen Teil an anderer Stelle neue Arbeitsplätze geschaffen, allerdings stimmten die Qualifikationsprofile nicht überein.

Verdi-Chef Frank Bsirske © AFP

Die Zeit zum Gegensteuern sei extrem kurz, sagte Bsirske. Nötig seien Maßnahmen wie Arbeitszeitverkürzung, Umqualifizierung und eine Aufwertung von Berufsfeldern, für die es hohe Bedarfe gebe, wie beispielsweise der Pflege. Außerdem müsse darauf geachtet werden, dass Maschinen als Intelligenzverstärker verstanden und Kopfarbeit nicht zur Fließbandarbeit werde.

Eine Absage erteilte der Gewerkschaftschef dagegen Überlegungen für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Der dafür notwendige Finanzbedarf übersteige das Niveau des Bundeshaushalts, sagte der Verdi-Vorsitzende.