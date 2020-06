Früherer Nationaler Sicherheitsberater kritisiert US-Präsidenten harsch

Buch von Trumps Ex-Berater Bolton soll noch im Juni veröffentlicht werden

Washington (AFP) - Das mit Spannung erwartete Buch des früheren US-Sicherheitsberaters John Bolton soll noch in diesem Monat veröffentlicht werden - und schwere Anschuldigungen gegen Präsident Donald Trump enthalten. Der US-Verlag Simon and Schuster kündigte am Freitag an, "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (etwa: "Der Raum in dem es geschah - Memoiren aus dem Weißen Haus) werde am 23. Juni in den Handel kommen.

John Bolton (rechts) und Trump © AFP

Trumps früherer Nationaler Sicherheitsberater dürfte sich darin ausführlich zur Ukraine-Affäre äußern, wegen der ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten eingeleitet worden war. Laut der Verlagsankündigungen wirft Bolton dem Präsidenten aber nicht nur im Umgang mit Kiew schweres Fehlverhalten vor, sondern auch auf einer Reihe weiterer außenpolitischer Felder.

Laut einem Auszug aus dem Buch schreibt Bolton zudem, nahezu alle wichtigen Entscheidungen des Präsidenten seien von wahltaktischem "Kalkül" bestimmt gewesen - eine knapp fünf Monate vor der Präsidentschaftswahl besonders brisante Anschuldigung. Außerdem will der außenpolitische Hardliner laut Verlag über das "Chaos im Weißen Haus" und widersprüchliche Entscheidungsprozesse berichten.

Boltons Buchprojekt hatte inmitten des Impeachment-Prozesses gegen Trump im Januar für Wirbel gesorgt: Medienberichten zufolge wollte der frühere Sicherheitsberater darin den zentralen Vorwurf in der Ukraine-Affäre untermauern, Trump habe Militärhilfen an die Ukraine von fast 400 Millionen Dollar zurückgehalten, um von Kiew Ermittlungen gegen seinen Rivalen bei der Präsidentschaftswahl im November, Joe Biden, zu erzwingen.

Das Weiße Haus untersagte damals die Veröffentlichung des Buches mit der Begründung, das Manuskript enthalte als "streng geheim" eingestufte Verschlusssachen.

Die oppositionellen Demokraten wollten Bolton während des Impeachment-Prozesses im US-Senat als Zeugen vorladen. Sie scheiterten aber an der Mehrheit von Trumps Republikanern. Der Präsident wurde schließlich im Februar in der konservativ dominierten Kongresskammer vom Vorwurf des Amtsmissbrauchs freigesprochen.

Trump hatte Bolton im September 2019 als Nationalen Sicherheitsberater gefeuert. Die beiden hatten bei einer Reihe von Themen unterschiedliche Ansichten vertreten, so etwa beim Umgang mit Nordkorea.