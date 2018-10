Vorwurf der Einschüchterung von Ungarn in der Ukraine

Budapest bestellt im Streit um ungarische Minderheit Kiews Botschafter ein

Budapest (AFP) - Nach der Verschärfung eines Streits über den Umgang mit der ungarischen Minderheit in der Ukraine hat die Regierung in Budapest den ukrainischen Botschafter einbestellt. Kiews "Anti-Ungarn-Politik hat eine neue Stufe erreicht", sagte Levente Magyar, ein Vertreter des ungarischen Außenministeriums, am Mittwoch zur Begründung. Die rund 100.000 ethnischen Ungarn in der westukrainischen Region Transkarpatien seien wegen der jüngsten Entwicklungen "verängstigt".

Ungarisches Außenministerium in Budapest © AFP

Magyar verwies zum einen darauf, dass eine extremistische Website in der Ukraine eine Liste mit rund 300 Namen veröffentlicht habe, darunter der von Ungarns Außenminister Peter Szijjarto sowie die Namen von Angehörigen der ungarischen Minderheit, die verbotenerweise neben ihrer ukrainischen auch die ungarische Staatsbürgerschaft angenommen haben. "Es ist eine Todesliste, weil sie die mutmaßlichen Feinde der Ukraine nennt", kritisierte Magyar vor Journalisten.

In der Vergangenheit seien Menschen, die auf derartigen Listen gestanden hätten, bereits ermordet worden, warnte der ungarische Ministeriumsvertreter. Überdies äußerte er sich "besorgt" darüber, dass auf der Website des ukrainischen Parlaments eine Petition von Bürgern veröffentlicht worden sei, in der die "kollektive Deportation" von Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft gefordert werde.

Außerdem hat die Ukraine laut Magyar in das an Ungarn grenzende Transkarpatien Militäreinheiten verlegt und Kasernen nahe der ungarischen Grenze errichtet. Er rief Ungarns "EU- und Nato-Verbündete" auf, "gründlich zu untersuchen, was in der Ukraine passiert".

Auf Nachfrage sagte Magyar, der ukrainische Botschafter habe eine Beteiligung an der Website mit der Namensliste und der Petition zurückgewiesen. Die Truppenverlagerungen habe er mit dem Schutz der örtlichen Bevölkerung gerechtfertigt.

Der Streit zwischen Ungarn und der Ukraine hatte sich im September 2017 an einem in Kiew verabschiedeten Sprachengesetz entzündet, das aus Sicht der ungarischen Regierung die Rechte der ungarischen Minderheit auf Unterricht in ihrer Muttersprache einschränkt. Als Vergeltung blockierte Ungarn Pläne der Ukraine, enger mit der Europäischen Union und der Nato zu kooperieren.

Vergangenen Monat befeuerte ein Video den Konflikt. Es zeigt offenbar eine ungarische Diplomatin, die Bewohner des Grenzgebietes im ungarischen Konsulat in Beregowe auffordert, den Erhalt von ungarischen Pässen nicht den Kiewer Behörden zu melden. Zudem legen die Anwesenden demnach einen Eid auf Ungarn ab. Die doppelte Staatsangehörigkeit ist in der Ukraine verboten.

Das ukrainische Außenministerium wies als Reaktion den ungarischen Konsul in Beregowe aus. Budapest kündigte daraufhin seinerseits die Ausweisung eines ukrainischen Konsuls an.