Mehrfach für Friedensnobelpreis nominiert - Seit 2003 de facto unter Hausarrest

Buddhistischer Mönch und Menschenrechtler Thich Quang Do in Vietnam gestorben

Hanoi (AFP) - Der mehrfach für den Friedensnobelpreis nominierte buddhistische Mönch und Menschenrechtler Thich Quang Do ist am Samstag im Alter von 93 Jahren in Vietnam gestorben. Das teilte die von der Regierung verbotene Vereinigte Buddhistische Kirche von Vietnam (UBCV), die Do leitete, am Sonntag mit. Do lebte seit 2003 de facto unter Hausarrest in einem Kloster in Ho-Chi-Minh-Stadt im Süden Vietnams.

Thich Quang Do © AFP

Do war der Führung Vietnams ein Dorn im Auge: Er setzte sich Zeit seines Lebens für Religionsfreiheit und Menschenrechte in dem kommunistisch regierten südostasiatischen Staat ein. Wegen seines lautstarken Eintretens für die Demokratie wurde Do mehrfach für den Friedensnobelpreis nominiert.

In seinem Testament forderte Do eine "einfache Beerdigung, nicht mehr als drei Tage lang". Er wünschte sich demnach, dass deine Asche auf dem Meer verstreut wird, wie seine Kirche ihn zitierte.

Die UBVC ist seit den frühen 1980er Jahren in Vietnam verboten. Damals weigerten sich die Mitglieder, der staatlich untergeordneten Buddhistischen Kirche Vietnams beizutreten.