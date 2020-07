Präsidentschafts- und Parlamentswahl inmitten der Corona-Krise

Bürger in Dominikanischer Republik wählen neuen Staatschef

Santo Domingo (AFP) - Inmitten der Corona-Krise haben die Einwohner der Dominikanischen Republik am Sonntag einen neuen Präsidenten gewählt. Rund 7,5 Millionen Bürger waren aufgerufen, den Nachfolger des scheidenden Staatschefs Danilo Medina zu bestimmen. Außerdem waren bei der Wahl 32 Senatssitze und 190 Mandate im Unterhaus neu zu vergeben. Die Wähler entschieden außerdem über die 20 Vertreter ihres Landes im Zentralamerikanischen Parlament.

Der Kandidat Gonzalo Castillo auf einer Wahlkampfveranstaltung © AFP

Die Favoriten für das Präsidentenamt stammen beide aus dem Mitte-links-Lager: Luis Abinader von der oppositionellen Modernen Revolutionären Partei (PRM) lag in den letzten Umfragen vor Gonzalo Castillo von der regierenden Dominikanischen Befreiungspartei (PLD). Amtsinhaber Medina kann nach zwei Mandaten nicht mehr kandidieren. Sollte keiner der Bewerber die absolute Mehrheit erlangen, wird am 26. Juli ein zweiter Wahlgang angesetzt.

Die Wahl war ursprünglich schon für Mitte Mai geplant, wegen der Corona-Pandemie wurde sie aber verschoben. Der Chef der Wahlkommission, Julio César, rief die Bürger am Sonntag zur Stimmabgabe auf und mahnte zugleich die Einhaltung der Corona-Abstandsregeln an.

In dem Karibikstaat mit elf Millionen Einwohnern breitet sich das Coronavirus immer weiter aus. Bislang wurden nach offiziellen Angaben mehr als 36.000 Infektionen registriert, 786 Menschen starben. Die Republik, die stark vom Tourismus abhängig ist, ist eine der am stärksten wachsenden Volkswirtschaften der Region. Durch die Pandemie droht sie nach Angaben der Weltbank jedoch wieder in die Armut abzurutschen.