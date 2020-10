Bürger in Nordzypern zur Präsidentschaftswahl aufgerufen

Nikosia (AFP) - In der türkischen Republik Nordzypern findet am Sonntag die Präsidentschaftswahl statt. Gegen Amtsinhaber Mustafa Akinci treten der Regierungschef von Nordzypern, Ersin Tatar, und der vergangene Woche zurückgetretene Außenminister Kudret Özersay an. Die Abstimmung war ursprünglich für April angesetzt, wurde jedoch wegen der Corona-Pandemie verschoben.

Frau mit türkischer Flagge in Nordzypern © AFP

Die Türkei hält den Nordteil Zyperns seit 1974 militärisch besetzt und erkennt als einziges Land die dortige Republik Nordzypern an. Akinci hatte die Wahl 2015 aufgrund des Versprechens gewonnen, die von der UNO unterstützten Gespräche über eine Beendigung der Teilung der Insel wieder aufzunehmen. Die Verhandlungen scheiterten 2017. Die Abstimmung findet inmitten des Konflikts zwischen der Türkei und den EU-Mitgliedern Zypern und Griechenland über Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer statt.