Fahnen von Mississippi mit Konföderierten-Symbol von Kapitol genommen

Bürgermeister von Richmond lässt Statuen von Südstaaten-Generälen entfernen

Richmond (AFP) - Die Behörden in der US-Stadt Richmond haben mit der Entfernung von Statuen begonnen, die an ehemalige Führungsfiguren der Südstaaten erinnern. Bürgermeister Levar Stoney ordnete die "sofortige Entfernung verschiedener Denkmäler, darunter Konföderationsstatuen" an, wie das Rathaus am Mittwoch mitteilte. Die Statuen erinnern zumeist an Generäle, die im Amerikanischen Bürgerkrieg für die Südstaaten und somit gegen die Abschaffung der Sklaverei kämpften.

Statue des Generals Thomas Jackson in Richmond © AFP

Im Fernsehen waren Arbeiter zu sehen, die mit der Entfernung der Statue für den Konföderations-General Thomas Jackson auf der Monument Avenue begannen. Der Bundesstaat Virginia, dessen Hauptstadt Richmond ist, hatte sich im 19. Jahrhundert den Konföderierten Staaten von Amerika angeschlossen, die im Sezessionskrieg gegen die Nordstaaten kämpften. Die Abschaffung der Sklaverei stand im Zentrum des jahrelangen Konflikts.

Die Entfernung der Statuen werde den "Heilungsprozess für die Stadt" beschleunigen, die einst "eine Hauptstadt der Konföderierten Staaten von Amerika" gewesen sei, erklärte Stoney. Die Statuen stehen zu lassen würde eine "ernsthafte, unmittelbare und wachsende Bedrohung für die öffentliche Sicherheit", fügte er unter Verweis auf die derzeitigen Anti-Rassismus-Proteste hinzu, in deren Rahmen Demonstranten zunehmend versuchen, Denkmäler zu stürzen.

Die landesweiten Demonstrationen gegen Rassismus und exzessive Polizeigewalt waren durch die Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz Ende Mai in Minneapolis ausgelöst und später durch die tödlichen Polizeischüsse auf den Schwarzen Rayshard Brooks in Atlanta weiter angefacht worden. Im Zuge der Demonstrationen wurden landesweit immer wieder Denkmäler angegriffen, die mit dem Erbe der Sklaverei in Verbindung stehen.

Mehrere Städte in den USA haben bereits auf die Forderungen der Demonstranten reagiert. In Mississippi wurden am Mittwoch endgültig die letzten Fahnen mit der Symbolik der Konföderierten-Staaten abgenommen. Eine Ehrenformation nahm die drei Flaggen vom Kapitol, anschließend wurden sie in einer feierlichen Fahrzeugkolonne in ein Museum gebracht. Gouverneur Tate Reeves hatte zuvor mit seiner Unterschrift ein Gesetz zur Abschaffung der umstrittenen Fahne in Kraft gesetzt.

Mississippi war der letzte verbliebene US-Bundesstaat, der noch offiziell die Symbolik der Südstaaten-Konföderation des 19. Jahrhunderts verwendete.