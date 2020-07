Park Won-soon galt als potenzieller Kandidat für Präsidentenamt

Bürgermeister von Seoul nach Belästigungs-Vorwürfen tot aufgefunden

Seoul (AFP) - Der Bürgermeister von Seoul ist tot aufgefunden worden. Die Leiche von Park Won-soon sei auf einem Berg im Norden der südkoreanischen Hauptstadt gefunden worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 64-Jährige war zuvor nach Anschuldigungen des sexuellen Fehlverhaltens verschwunden.

Park Won-soon © AFP

Ein Mitglied des Personals im Rathaus hatte sich am Mittwoch wegen angeblicher sexueller Belästigung an die Polizei gewandt. Parks Tochter meldete ihren Vater am Donnerstag als vermisst, nachdem sie ihren Vater über mehrere Stunden hinweg nicht erreichen konnte. Park habe eine Nachricht hinterlassen, die wie "letzte Worte" klangen, und habe sein Telefon ausgeschaltet, sagte sie der Polizei. Hunderte Beamte suchten nach dem Bürgermeister.

Das politische Schwergewicht stand fast ein Jahrzehnt lang an der Spitze der Stadtverwaltung von Seoul. Er galt zudem als potenzieller Kandidat für die Nachfolge von Präsident Moon Jae-in.