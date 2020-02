Mutmaßlicher Täter tötete neun Menschen aus offenbar rassistischen Motiven

Bulgarischer Staatsbürger unter Opfern von Anschlag in Hanau

Berlin (AFP) - Unter den neun Todesopfern des Anschlags auf zwei Shisha-Bars in Hanau ist auch ein bulgarischer Staatsbürger. Das teilten die bulgarischen Behörden am Donnerstag mit. Bei dem offenbar rechtsradikal motivierten Anschlag waren am Mittwochabend neun Menschen getötet worden. Der 43-jährige mutmaßliche Täter wurde später ebenso wie seine Mutter in seiner Wohnung tot aufgefunden

Polizisten vor einer der zwei Shisha-Bars in Hanau © AFP

Nach Angaben von Generalbundesanwalt Peter Frank hatten alle neun Opfer einen Migrationshintergrund. Sie waren zwischen 21 und 44 Jahren alt, unter ihnen waren demnach sowohl ausländische als auch deutsche Staatsangehörige.

Unter den Todesopfern seien fünf türkische Staatsbürger, hatte zuvor die türkische Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf den türkischen Botschafter in Berlin gemeldet. Nach Angaben eines Dachverbands kurdischer Gemeinschaften in Deutschland waren mehrere Tote kurdischer Herkunft.