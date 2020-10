Bund und Länder beraten über Umgang mit rasant zunehmenden Corona-Infektionen

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder beraten am Mittwoch (13.00 Uhr) über das weitere Vorgehen angesichts der rasant steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Es wird erwartet, dass weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens vereinbart werden. Im Anschluss an die Beratungen ist eine Pressekonferenz geplant.

Nach den jüngsten Bund-Länder-Beratungen vor zwei Wochen hatte Merkel die Sorge geäußert, dass die damaligen Verabredungen nicht reichen könnten, um die Zunahme der Corona-Fälle in den Griff zu bekommen. Inzwischen meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) fast jeden Tag mehr als 10.000 Neuinfektionen.