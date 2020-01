Umweltschützer kritisieren Stilllegungspfad als unzureichenden "Irrweg"

Bund und Länder einigen sich auf Fahrplan für Kohleausstieg

Berlin (AFP) - Der Kohleausstieg in Deutschland soll Ende 2020 mit der ersten Stilllegung eines Kraftwerksblocks beginnen - spätestens 2038 soll die Kohleverstromung in der Bundesrepublik dann Geschichte sein. Auf diesen Fahrplan für die Abschaltung von Kraftwerken verständigten sich der Bund und die Bundesländer mit Braunkohleförderung in der Nacht zum Donnerstag bei einem Spitzentreffen im Kanzleramt. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bezeichnete die Einigung als "großen Erfolg" - Umweltschützer kritisierten das Ergebnis hingegen scharf.

Blick auf das Kraftwerk Jänschwalde in Brandenburg © AFP

An dem Spitzentreffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nahmen unter anderem die Länder-Regierungschefs Reiner Haseloff (CDU, Sachsen-Anhalt), Michael Kretschmer (CDU, Sachsen), Armin Laschet (CDU, Nordrhein-Westfalen) und Dietmar Woidke (SPD, Brandenburg) teil. In der Nacht verkündete Regierungssprecher Steffen Seibert dann eine Einigung.

Die Vereinbarung sieht vor, dass bei der Braunkohle bis Ende 2020 der erste Kraftwerksblock von RWE vom Netz geht. Bis Ende 2021 beziehungsweise Ende 2022 sollen sieben weitere Blöcke im Rheinland entlang der Nord-Süd-Bahn (NSB) des Konzerns folgen.

Als erstes ostdeutsches Kraftwerk soll die Anlage im brandenburgischen Jänschwalde bis Ende 2028 komplett abgeschaltet sein. Es folgt bis Ende 2034 das Kraftwerk Schkopau in Sachsen-Anhalt und bis Ende 2035 Lippendorf in Sachsen.

Die Braunkohlekraftwerke Boxberg und Schwarze Pumpe in Sachsen und Brandenburg sollen zusammen mit Kraftwerksblöcken in Niederaußem und Neurath in Westdeutschland spätestens Ende 2038 als letzte Anlagen dieser Art in Deutschland vom Netz gehen. Die Vereinbarung sieht aber auch vor, dass 2026 und 2029 geprüft werden soll, ob das Ende der Kohleverstromung bereits 2035 statt 2038 erfolgen kann.

Altmaier betonte, Bund und Ländern sei es gelungen, eine Vereinbarung zu erzielen, "die Rechtssicherheit schafft, die Planbarkeit schafft, die sicherstellt, dass wir unsere Klimaziele einhalten und dass trotzdem die Versorgungssicherheit gewährleistet ist."

Die Kraftwerksbetreiber sollen im Zuge des Ausstiegs Entschädigungszahlungen in Milliardenhöhe bekommen. Dabei werde es "für den westdeutschen Komplex 2,6 Milliarden Euro geben, in Ostdeutschland 1,75 Milliarden", sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD).

Bundesumweltministerin Svenja Schulz (SPD) betonte, Deutschland sei das erste Land, das aus Atom und Kohle aussteige, das sei auch ein "wichtiges internationales Signal". Deutschland brauche aber nun einen "massiven Ausbau der Energien aus Wind und Sonne, damit dieser Ausstieg auch wirklich verbindlich gelingt."

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) begrüßte die Bund-Länder-Einigung als "Pakt der Vernunft". Er bekräftigte allerdings auch, dass das umstrittene Steinkohlekraftwerk Datteln IV entgegen den Empfehlungen der Kohlekommission ans Netz gehen soll.

Umweltverbände kritisierten dies scharf und kündigten Proteste dagegen an, bemängelten aber vor allem das ihrer Ansicht nach zu geringe Tempo beim Kohleausstieg. "50 Prozent der Braunkohle geht erst 2035 oder später vom Netz", erklärte der Präsident des Deutschen Naturschutzrings (DNR), Kai Niebert. Der angepeilte Ausstiegspfad sei "klimapolitisch untragbar".

Der Direktor der Umwelt-Denkfabrik Agora-Energiewende, Patrick Graichen, äußerte die Einschätzung, dass auch mit der Bund-Länder-Einigung das Thema Kohleausstieg politisch noch "nicht abgeräumt" sei. "Der vorgesehene Ausstiegsfahrplan wird sehr wahrscheinlich schon in der nächsten Legislaturperiode wieder zur Diskussion stehen", erklärte er.

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sagte am Donnerstag in Görlitz, er halte einen Kohleausstieg bis spätestens 2038 noch nicht für entschieden. "Es kann sein, dass der eine oder andere Kraftwerksblock auch länger am Netz sein muss", kündigte er an.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) mahnte, dringlich sei nun "die Flaute beim Windausbau" zu beenden und auch beim Netzausbau schneller voranzukommen. Für die Wirtschaft sei entscheidend, dass die Versorgungssicherheit auf höchstem Niveau erhalten bleibe "und sich der Wettbewerbsnachteil durch hohe Strompreise nicht noch weiter verstärkt", erklärte DIHK-Präsident Eric Schweitzer.