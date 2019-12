Bund und Länder fassen vor Merkels Auschwitz-Besuch Beschluss zu Antisemitismus

Berlin (AFP) - Am Vorabend des Besuchs von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Auschwitz wollen Bund und Länder einen gemeinsamen Beschluss zum Schutz jüdischen Lebens und zum Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland fassen. Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder wollen bei ihrem Treffen am Donnerstag im Kanzleramt (16.00 Uhr) zudem beschließen, den Erhalt der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau mit 60 Millionen Euro zu unterstützen. Am Freitag reist Merkel erstmals seit ihrem Amtsantritt zu einem Besuch des früheren deutschen Vernichtungslagers.

Schüler in Hamburger Talmud-Schule © AFP

Beim Treffen der Kanzlerin mit den Länderchefs sollen noch weitere Themen zur Sprache kommen - etwa die Beschleunigung des flächendeckenden Mobilfunknetzausbaus, die Umsetzung des Klimapakets der Bundesregierung und der Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur. Vor dem Treffen mit der Kanzlerin kommen die Ministerpräsidenten zu einer gesonderten Beratung über Länderthemen zusammen (12.45 Uhr, Pk 15.30 Uhr).