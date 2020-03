Mehr Schutz und Beratung bei häuslicher Gewalt

Bund und Länder wollen Frauen besser schützen

Berlin (AFP) - Um Gefährdungen von Frauen in der Corona-Krise entgegenzuwirken, haben Bund und Länder sich auf zusätzliche Hilfsangebote verständigt. "Es ist wichtig, dass Frauen jetzt schnell und unbürokratisch Schutz und Beratung bekommen", erklärte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey am Freitag in Berlin. Sie sei dazu mit den Gleichstellungs- und Frauenministerinnen der Länder im Austausch.

Ministerin Giffey © AFP

Hintergrund ist eine befürchtete Zunahme häuslicher Gewalt als Folge von Quarantänemaßnahmen und Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens. Zugleich sind zahlreiche Beratungsstellen nur noch telefonisch erreichbar und auch das teilweise nur eingeschränkt, weil Beraterinnen ausfallen. Dies betrifft auch die Konfliktberatung für Schwangere. "Da wo Hilfe gebraucht wird, muss geholfen werden", betonte daher Giffey.

Verabredet wurde demnach, den Betrieb des Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen auf jeden Fall aufrechtzuerhalten, auch wenn eventuell dort mit Wartezeiten zu rechnen sei. Gleiches gelte für das Hilfetelefon Schwangere in Not. Auch die Konfliktberatung für Schwangere sei Online oder per Telefon möglich.

Bei Engpässen in Frauenhäusern sollen "pragmatische Lösungen" gefunden werden, beispielsweise durch eine kurzfristige Anmietung von Ferienwohnungen oder leerstehenden Zimmern in Hotels. Giffey begrüßte, dass dies von Kommunen teilweise schon praktiziert werde.

Rechtliche Möglichkeiten wie Kontakt- oder Annäherungsverbote sollen die zuständigen Behörden ausschöpfen. Antragsfristen für das Bundesförderprogramm "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen", das unter anderem den Ausbau von Frauenhäusern unterstützt sollen verlängert werden. Unterstützung soll es auch für Prostituierte geben, die wegen der Schließung von Bordellen obdachlos werden.