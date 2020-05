Beschuldigter soll Parteiaktivitäten in drei Bundesländern koordiniert haben

Bundesanwaltschaft klagt mutmaßlichen ranghohen Vertreter der verbotenen PKK an

Karlsruhe (AFP) - Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen mutmaßlichen ranghohen Vertreter der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) vor dem Oberlandesgericht (OLG) im rheinland-pfälzischen Koblenz erhoben. Der türkische Staatsbürger habe von 2017 bis 2019 als sogenannter Gebiets- und Regionalverantwortlicher die Aktivitäten der PKK in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland koordiniert, teilte die Anklagebehörde am Dienstag in Karlsruhe mit. Er soll unter anderem Propagandaveranstaltungen und Spendenaktionen mitorganisiert haben.

Justitia © AFP

Der Beschuldigte habe den ihm unterstellten PKK-Kadern Anweisungen gegeben und seinerseits der Europaführung der Partei berichten müssen, erklärte die Bundesanwaltschaft. Ihm werde daher zur Last gelegt, Mitglied einer verbotenen ausländischen Terrororganisation gewesen zu sein. Der Mann wurde Anfang Januar in Frankfurt am Main festgenommen. Die Richter am OLG in Koblenz müssen die Anklage prüfen und über die Eröffnung eines Prozesses entscheiden.