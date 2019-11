Bundesarbeitsgericht prüft Mitbestimmung bei Pflege-Besetzung im Krankenhaus

Erfurt (AFP) - Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt verhandelt am Dienstag über die Mitbestimmung der Krankenhaus-Betriebsräte beim Personalschlüssel für das Pflegepersonal (ab 09.45 Uhr). Gestützt auf sein Mitbestimmungsrecht in Fragen der Arbeitnehmergesundheit macht der Betriebsrat einer Klinik in Schleswig-Holstein ein Mitbestimmungsrecht geltend. Mehrere Stationen seien in den Früh-, Spät- und Nachtschichten unterbesetzt, was zu hohen insbesondere psychischen Belastungen führe.

Krankenhaus © AFP

Die vom Betriebsrat angerufene Einigungsstelle setzte daraufhin detaillierte Personalschlüssel fest. Dagegen klagt die Klinik. Sie könne selbst über die Personalbesetzung entscheiden, ein Mitbestimmungsrecht bestehe nicht. (Az: 1 ABR 22/18)