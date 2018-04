Bundesaußenminister Maas bei G7-Treffen in Toronto

Toronto (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) nimmt am Sonntag an einem G7-Außenministertreffen im kanadischen Toronto teil. Themen der zweitägigen Zusammenkunft sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin das Verhältnis zu Russland, die Ukraine-Krise, Syrien, der Iran und Nordkorea. Auch langfristige strategische Fragen wie Konfliktprävention und Friedenssicherung stünden auf der Tagesordnung.

Heiko Maas © AFP

Mit Blick auf die Konflikte in Syrien und im Osten der Ukraine erklärte Maas vor seinem Abflug: "Wir brauchen konstruktive Beiträge von Russland, um zu einer friedlichen Lösung zu kommen." Am Montag reist Maas dann weiter zum Sitz der Vereinten Nationen in New York. Dort will er an einer Veranstaltung des Präsidenten der Generalversammlung teilnehmen und am Dienstag zum Thema Konfliktprävention und Friedenssicherung sprechen. Geplant sind laut Auswärtigem Amt auch Gespräche und Treffen am Rande, bei denen Maas für die deutsche Kandidatur als nicht-ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat ab 2019 werben wolle.