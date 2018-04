Bundesaußenminister Maas erneut bei der UNO in New York

New York (AFP) - Zum zweiten Mal in vier Wochen besucht der neue Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) die UNO. Am Hauptquartier in New York will er am Dienstag eine Rede bei einer Konferenz zur Konfliktprävention halten. Ferner will Maas wie schon bei seinem vorherigen Besuch die Werbetrommel für einen deutschen Sitz als nicht-ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat rühren. Die UN-Vollversammlung entscheidet im Juni, welche Staaten neu für zwei Jahre in das mächtigste UN-Gremium einziehen.

Maas (li.) mit UN-Generalsekretär Guterres © AFP

Maas hatte zuvor an einem Treffen der G7-Staatengruppe im kanadischen Toronto teilgenommen. Washington hat er hingegen seit Amtsantritt noch nicht besucht - was vor allem damit zusammenhängen dürfte, dass der designierte US-Außenminister Mike Pompeo noch auf grünes Licht des Senats für seine Nominierung wartet.