Bundesaußenminister Maas reist nach Ungarn

Budapest (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) reist am Montag nach Ungarn. Geplant ist ein Treffen mit dem ungarischen Außenminister Peter Szijjarto, anschließend wollen die beiden Politiker vor die Presse treten. Außerdem will Maas in Budapest mit Zeitzeugen über den Mauerfall vor 30 Jahren sprechen.

Bundesaußenminister Maas © AFP

Das Verhältnis Deutschlands zu Ungarn gilt als angespannt. Unter anderem in der Flüchtlingspolitik gibt es immer wieder Diskussionen. Das Thema dürfte auch zwischen Maas und Szijjarto eine Rolle spielen. Zugleich will Maas die Rolle Ungarns beim Fall der Mauer würdigen. Am 10. September 1989 hatte Ungarn seine Grenze zu Österreich für DDR-Flüchtlinge geöffnet - zwei Monate später fiel die Mauer.