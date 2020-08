Bundesaußenminister Maas reist zu Gesprächen nach Kiew

Kiew (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) reist am Montag zu politischen Gesprächen nach Kiew. Geplant sind Treffen mit dem ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyj, Regierungschef Denys Schmyhal und Außenminister Dmytro Kuleba (Pk. gegen 11.15 Uhr). Themen sind nach Angaben des Auswärtigen Amts unter anderem das weitere Vorgehen im Normandie-Format zur Lösung des Konfliktes in der Ostukraine und die Reformagenda der ukrainischen Regierung.

Heiko Maas (r.) und Dmytro Kubela (l.) in Berlin © AFP

In der Ostukraine gibt es seit 2014 Kämpfe zwischen von Moskau unterstützten pro-russischen Separatisten und der Regierungsarmee. Mehr als 13.000 Menschen wurden in dem Konflikt bereits getötet. Deutschland und Frankreich versuchen seit Jahren, im Rahmen des sogenannten Normandie-Formats mit Russland und der Ukraine zu vermitteln. Das letzte Gipfeltreffen fand im Dezember in Paris statt.