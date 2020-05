Bundeskabinett befasst sich mit zivilgesellschaftlichem Engagement

Berlin (AFP) - Das Bundeskabinett befasst sich in seiner Sitzung am Mittwoch mit dem zivilgesellschaftlichen Engagement in Deutschland, der Forschungspolitik und mit Regeln für den Einsatz ziviler Drohnen (09.30 Uhr). Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) wird ihren Ministerkollegen den Dritten Engagementbericht vorstellen. Darin geht es schwerpunktmäßig um die Frage, wie sich zivilgesellschaftliches Engagement durch die Digitalisierung verändert. Giffey stellt den Bericht um 11.45 Uhr den Medien vor.

Kanzlerin Merkel vergangene Woche im Kabinett © AFP

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) legt dem Kabinett den Bundesbericht Forschung und Innovation vor. Er legt die Prioritäten, Ziele und Strukturen der Forschungspolitik dar. (Medienstatement Karliczek 11.30 Uhr). Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) präsentiert der Ministerrunde seinen Aktionsplan "Unbemannte Luftfahrtsysteme". Er befasst sich mit Regeln für den Einsatz von Drohnen im Luftverkehr (Pressestatement Scheuer 14.00 Uhr).