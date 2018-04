Bundeskabinett entscheidet über Rentenerhöhung

Berlin (AFP) - Das Bundeskabinett berät am Mittwoch (09.30 Uhr) über die Anhebung der Renten im Juli: Die Altersbezüge der über 20 Millionen Rentner in Deutschland steigen um mehr als drei Prozent. In Westdeutschland beträgt das Plus 3,22 Prozent, in den neuen Ländern 3,37 Prozent.

FDP wirft Bundesregierung "Spendierhosenpolitik" bei der Rente vor © AFP

Der aktuelle Rentenwert Ost steigt damit auf 95,8 Prozent des aktuellen Rentenwerts West. Bisher lag der Wert bei 95,7 Prozent. Ein einheitliches Rentenrecht für ganz Deutschland soll es 2025 geben. Weiteres Thema im Kabinett ist das "Nationale Reformprogramm" des Bundeswirtschaftswirtschaftsministeriums.