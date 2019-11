Bundeskanzlerin Merkel besucht Gedenkort für NSU-Opfer in Zwickau

Zwickau (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht am Montag den Gedenkort für die NSU-Opfer im sächsischen Zwickau (13.05 Uhr). Merkel will dort Blumen niederlegen und ein kurzes Statement abgeben. Anfang Oktober war in Zwickau ein erst kurz zuvor gepflanzter Gedenkbaum für das erste NSU-Mordopfer Enver Simsek abgesägt worden; am Sonntag wurde dann der neue Gedenkort für die Opfer des Nationalsozialistischen Untergrunds feierlich eingeweiht. Dazu wurden Bäume für alle zehn NSU-Opfer gepflanzt.

Der neue Gedenkort für die NSU-Opfer in Zwickau © AFP

Die Rechtsextremisten Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos hatten den türkischen Blumenhändler Simsek im September 2000 in Nürnberg erschossen. Der Mord an dem Familienvater war der Auftakt der NSU-Mordserie. In Zwickau hatte das NSU-Trio Böhnhardt, Mundlos und Beate Zschäpe jahrelang gelebt und seinen letzten Unterschlupf.