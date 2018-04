Bundeskanzlerin Merkel ist für Joschka Fischer "ein Glück für das Land"

Hamburg (AFP) - Der frühere Außenminister Joschka Fischer (Grüne) hat sich positiv über Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geäußert. "Sie hat gewaltig gelernt mit den Jahren und ist eigentlich ein Glück für das Land", sagte Fischer dem Magazin "Stern".

Joschka Fischer © AFP

In seiner früheren Zeit als Taxifahrer in Frankfurt habe er in den 1970er Jahren viel für das Leben gelernt, berichtete der 70-jährige ehemalige Politiker dort weiter. "Im Taxi habe ich erkannt, dass der Mensch von extremer Ambivalenz ist: großmütig und hundsgemein in einem."