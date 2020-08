Treffen mit Präsident Macron bei Toulon

Bundeskanzlerin Merkel reist nächsten Donnerstag nach Frankreich

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist kommenden Donnerstag zu einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach Frankreich. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag mitteilte, will die Kanzlerin Macron in dessen Sommerresidenz bei Toulon treffen. Bei dem Gespräch am Nachmittag würden "europapolitische und internationale Themen erörtert", erklärte Seibert.

Merkel und Macron bei EU-Gipfel in Brüssel © AFP

Themen dürfte es genug geben: Die Corona-Pandemie in Europa, die EU-Position zur Entwicklung in Belarus sowie der Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei um Gasvorkommen im Mittelmeer beschäftigen derzeit die Staats- und Regierungschefs der EU.

Zuletzt hatten sich Merkel und Macron Ende Juni in Meseberg bei Berlin zu bilateralen Gesprächen getroffen. Damals hatten sie vor allem über ein Konjunkturprogramm für die EU zum Kampf gegen die Corona-Krise gesprochen, das Mitte Juli nach langem Ringen auf einem EU-Gipfel beschlossen wurde.