100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs am 11. November

Bundeskanzlerin Merkel reist zum Weltkriegsgedenken nach Frankreich

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am Samstag in einer Woche anlässlich des 100. Jahrestages des Endes des Ersten Weltkrieges nach Frankreich. Nach ihrer Ankunft am 10. November wird sie zusammen mit Präsident Emmanuel Macron an einer Zeremonie im Wald von Compiègne nordöstlich von Paris teilnehmen, wie die Bundesregierung am Freitag mitteilte. Sie bestätigte damit eine Mitteilung des Elysée-Palasts von vor zwei Wochen.

Emmanuel Macron und Angela Merkel im Juni in Kanada © AFP

Auf der Lichtung von Rethondes im Wald von Compiègne, wo Deutschland am 11. November 1918 einen Waffenstillstand unterschrieb, soll am Samstag eine zweisprachige Gedenkplatte enthüllt werden. Im Anschluss daran werden sich Merkel und Macron im sogenannten Waffenstillstandswaggon in das Goldene Buch eintragen. Am Abend folgt in Paris ein Besuch des Musée d'Orsay.

Am Sonntag nimmt die Kanzlerin dann ab 11.00 Uhr zusammen mit etwa 70 weiteren Staats- und Regierungschefs an der großen Gedenkzeremonie mit militärischen Ehren am Arc de Triomphe in Paris teil. Unter anderem haben sich US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin angekündigt.

Am Sonntagnachmittag eröffnet Macron in der Grande Halle de La Villette das dreitägige Pariser Friedensforum. Anschließend werden Bundeskanzlerin Merkel und der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, eine Rede halten. Im Mittelpunkt des Forums stehen nach Angaben der Bundesregierung die Stärkung des Multilateralismus und konkrete Initiativen, um die multilaterale Zusammenarbeit zu stärken.