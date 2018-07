Bayern Spitzenreiter - nur Saarland und Sachsen-Anhalt im Minus

Bundesländer erwirtschaften in erster Jahreshälfte Plus von 15,6 Milliarden Euro

Berlin (AFP) - In der ersten Jahreshälfte haben die Bundesländer zusammen ein Plus von knapp 15,6 Milliarden Euro erwirtschaftet. Damit verbesserte sich ihre Haushaltslage um 10,4 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie aus einem Dokument des Bundesfinanzministeriums hervorgeht, das am Freitag der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Demnach waren mit dem Saarland und Sachsen-Anhalt nur zwei der 16 Länder im Minus.

Das größte Plus verzeichnete Bayern mit 3,2 Milliarden Euro, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit rund 2,2 Milliarden Euro und Niedersachsen mit gut 1,9 Milliarden Euro. Für das Saarland weist die Statistik ein Minus von 164 Millionen Euro aus, Sachsen-Anhalt ist mit 81 Millionen Euro in den roten Zahlen.