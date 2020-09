KMK-Präsidentin sieht "echten qualitativen und quantitativen Sprung" für Schulen

Bundesländer schalten digitales Bildungsportal Mundo frei

Berlin (AFP) - Angesichts des Bedarfs an digitalen Unterrichtsangeboten in der Coronakrise haben die 16 Bundesländer ein gemeinsames Bildungsportal freigeschaltet. Das Onlineportal Mundo stellt allen pädagogischen Fachkräften, Schülern und Eltern mit dem neuen Schuljahr kostenlos geprüfte Unterrichtsmedien zur Verfügung, wie die Kultusministerkonferenz (KMK) am Montag in Berlin mitteilte.

Grundschule in Dortmund © AFP

Das Bildungsportal wird demnach kontinuierlich ausgebaut und um neue Lerninhalte ergänzt. Unter anderem steuern öffentlich-rechtliche Sender dazu didaktische audiovisuelle Medien bei. Es können etwa Videos, Audiodateien oder Arbeitsblätter heruntergeladen werden.

Eine Austauschplattform namens Sodix soll dafür sorgen, dass die Länder, Rundfunkanstalten, Lehrkräfte und andere Anbieter von Lerninhalten Bildungsmedien bereit stellen und Länder diese dann in ihre eigenen Landesportale integrieren können. Sodix soll innerhalb der kommenden 28 Monate umgesetzt werden.

Die KMK-Präidentin und rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) bezeichnete die beiden Projekte als einen "echten qualitativen und quantitativen Sprung für die Nutzung von Bildungsmedien in unseren Schulen".