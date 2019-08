Reaktion auf tödliche Angriffe in Frankfurt und Voerde

Bundespolizei will Präsenz an deutschen Bahnhöfen erhöhen

Potsdam (AFP) - Nach den tödlichen Angriffen in Frankfurt am Main und im nordrhein-westfälischen Voerde will die Bundespolizei ihre Präsenz an den Bahnhöfen in Deutschland erhöhen. Insbesondere an stark frequentierten Bahnhöfen sollen künftig mehr Bundespolizisten unterwegs sein, wie die Behörde am Donnerstag in Potsdam mitteilte. Ziel sei es, den Schutz vor Gewalttaten "mit einer verstärkten und sichtbaren Präsenz der Bundespolizei weiter zu erhöhen".

Bundespolizeichef Dieter Romann © AFP

Darüber hinaus solle das "subjektive Sicherheitsgefühl" an den Bahnhöfen gestärkt werden, teilte die Bundespolizei weiter mit. Alle Maßnahmen seien eng mit der Deutschen Bahn abgestimmt. Bundespolizeichef Dieter Romann erklärte, er habe die Erhöhung der Präsenz an Schwerpunktbahnhöfen wie etwa in Frankfurt "unter Zurückstellung anderer bundespolizeilicher Aufgaben" angeordnet.

In Frankfurt hatte am Montag ein 40-Jähriger einen Achtjährigen und dessen Mutter vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Die Frau konnte sich retten, ihr Sohn wurde vom Zug erfasst und starb. Der Angreifer wurde von Passanten überwältigt und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Sein Motiv ist weiter unklar, er kannte seine Opfer nicht. Die Ermittler schließen psychische Probleme nicht aus.

Gut einer Woche zuvor war in Voerde eine 34-Jährige vor eine einfahrende Bahn gestoßen worden. Die Frau wurde von einem Regionalexpress überrollt und starb. Der mutmaßliche Täter sitzt ebenfalls in Untersuchungshaft. Auch hier kannten sich Täter und Opfer nicht. Beide Vorfälle lösten eine emotionale Debatte über die tatsächliche und gefühlte Sicherheit im Land aus.