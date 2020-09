Bundespräsident Steinmeier bei Eröffnung von Dokumentationszentrum in Gardelegen

Gardelegen (AFP) - Im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) wird am Dienstag (12.45 Uhr) ein neues Dokumentationszentrum in der Gedenkstätte Gardelegen eröffnet. Nach einer Kranzniederlegung auf dem Ehrenfriedhof hält Steinmeier eine Ansprache. Die Gedenkstätte erinnert an das von Nationalsozialisten verübte Massaker in der Isenschnibber Feldscheune.

Unweit der Stadt Gardelegen wurden dort am 13. April 1945 insgesamt 1016 KZ-Häftlinge ermordet. Die Scheune wurde angezündet. Wer zu fliehen versuchte, wurde erschossen. Eine Dauerausstellung in dem neuen Dokumentationszentrum setzt sich mit dem Mord an den KZ-Häftlingen auseinander und bettet die Gräueltat in die Verbrechen ein, die die Nationalsozialisten mit den Todesmärschen infolge der europaweiten Räumung der deutschen Konzentrationslager vor den alliierten Truppen begingen.