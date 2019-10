Bundespräsident Steinmeier reist in die USA

Berlin (AFP) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist heute in die USA. Zusammen mit seiner Frau Elke Büdenbender besucht er bis Freitag die Stadt Boston im Ostküstenstaat Massachusetts. Anlass der Reise ist der Abschluss des Deutschlandjahres in den USA unter dem Motto "Wunderbar together", für das Steinmeier die Schirmherrschaft übernommen hat.

Steinmeier bei einem Besuch in Tiflis Anfang Oktober © AFP

Das Besuchsprogramm beinhaltet unter anderem ein Konzert des Leipziger Gewandhausorchesters und des Boston Symphony Orchestra, die Wiedereröffnung des Goethe-Instituts in Boston sowie Gesprächsrunden zu den Themen Digitalisierung und Populismus. Geplant ist auch ein Treffen mit dem Gouverneur von Massachusetts, Charlie Baker.