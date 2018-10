Bundespräsident Steinmeier reist zu Besuch nach Spanien

Madrid (AFP) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier tritt heute einen zweitägigen Besuch in Spanien an. In Madrid wird Steinmeier politische Gespräche mit König Felipe VI. (11.30 Uhr) sowie Ministerpräsident Pedro Sánchez und Parlamentspräsidentin Ana Pastor führen. Am Nachmittag wollen Steinmeier und der König an der Abschlusssitzung des Deutsch-Spanischen Forums teilnehmen. Am Abend steht die Eröffnung einer Max-Beckmann-Ausstellung im Museum Thyssen-Bornemisza auf dem Programm.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier © AFP

Am Donnerstag reisen der Bundespräsident und seine Frau Elke Büdenbender in die Provinz Extremadura. Geplant sind dort ein Austausch mit Provinzpräsident Guillermo Fernández Vara (09.30 Uhr) zum Thema "Ländlicher Raum - Erfahrungen in Spanien mit strukturschwachen Regionen" sowie die Besichtigung des Amphitheaters von Mérida, eines Technologieparks nahe Badajoz und einer Hotelfachschule.