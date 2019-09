Bundespräsident Steinmeier reist zu Staatsbesuch nach Italien

Berlin (AFP) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist heute nach Italien. In Rom wird er von Staatspräsident Sergio Mattarella mit militärischen Ehren begrüßt. Nach einem Gespräch ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Nach einer Kranzniederlegung am Grabmal des Unbekannten Soldaten wird Steinmeier von Ministerpräsident Guiseppe Conte zum Mittagessen empfangen. Anschließend sind eine Diskussion mit italienischen Kulturschaffenden, ein Besuch in Senat und Abgeordnetenkammer und ein Abendessen mit Mattarella geplant.

Steinmeier und Mattarella (r.) © AFP

Am Freitag reist Steinmeier weiter nach Süditalien. In Neapel trifft er unter anderem ehemalige Gastarbeiter und junge Italiener, die nach Deutschland auswandern wollen. Im Problemviertel Sanità besucht er das Sozialprojekt Sanitansamble, ein Orchester für Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien. Es ist Steinmeiers zweite Italien-Reise innerhalb kurzer Zeit. Ende August hatte er an einer Gedenkfeier für die Opfer von SS-Massakern im toskanischen Fivizzano vor 75 Jahren teilgenommen.