Bundespräsident Steinmeier reist zu zweitägigem Besuch nach Polen

Berlin (AFP) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am Dienstag zu einem zweitägigen Besuch nach Polen. In Warschau trifft er Staatspräsident Andrzej Duda zu einem Gespräch (14.30 Uhr), bevor er am Denkmal des Warschauer Aufstands einen Kranz niederlegt (16.45 Uhr). Später hält Steinmeier bei der Konferenz "Polen und Deutschland in Europa" aus Anlass des 100. Jahrestages der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Polens eine Rede (17.30 Uhr).

Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender © AFP

Am Mittwoch treffen Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender Vertreter der polnischen Zivilgesellschaft sowie der deutschen Minderheit in Polen (ab 08.00 Uhr). Nach einer Kranzniederlegung am Denkmal der Helden des Warschauer Ghettos (09.30 Uhr) besuchen sie das Museum der Geschichte der polnischen Juden (09.45 Uhr).