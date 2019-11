Nordmanntanne stammt aus Brandenburg - Auch Kanzlerin nahm Bäume in Empfang

Bundespräsident entzündet Lichter am Weihnachtsbaum vor Schloss Bellevue

Berlin (AFP) - Vorweihnachtliche Erleuchtung für Bundespräsident und Kanzlerin: Im Ehrenhof von Schloss Bellevue haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender am Freitag die Lichter am Weihnachtsbaum entzündet. Bei dem Traditionstermin kurz vor der Adventszeit stimmten Schüler der Bürgermeister-Herz-Grundschule aus Berlin-Kreuzberg mit Liedern und Gedichten auf die Vorweihnachtszeit ein. Die zwölf Meter hohe Nordmanntanne vor Schloss Bellevue stammt aus Ferch in Brandenburg.

Weihnachtsbaum vor Schloss Bellevue © AFP

Bereits am Donnerstagabend hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) drei Weihnachtsbäume für das Kanzleramt entgegengenommen. Vor der Berliner Regierungszentrale steht in diesem Jahr eine 14 Meter hohe Nordmanntanne aus Schleswig-Holstein, die der Bundesverband der Waldeigentümer der Kanzlerin übergab. Dessen Präsident Hans-Georg von der Marwitz nannte die Nordmanntanne bei der Übergabe einen "sturmfesten Baum - sie steht für Geradlinigkeit und tiefe Verwurzelung".