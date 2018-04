Bundesrat berät über Werbeverbot für Abtreibungen und Mittagessen an Schulen

Berlin (AFP) - Der Bundesrat berät am Freitag (09.30 Uhr) über das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Ein Antrag mehrerer Länder sieht vor, den in der großen Koalition umstrittenen Strafrechtsparagrafen 219a aufzuheben. Der Antrag wurde von Berlin, Hamburg, Thüringen, Brandenburg und Bremen eingebracht, mit einer Entscheidung wird am Freitag noch nicht gerechnet.

Lkw mit Warnschild für Radfahrer © AFP

In einer weiteren Länderinitiative, die zur Beratung ansteht, geht es um das Bildungspaket für Kinder im Hartz-IV-Bezug: Demnach soll das Mittagessen, das bedürftige Kinder derzeit bezuschusst bekommen, komplett mit staatlichen Mitteln bezahlt werden. Ein anderer Länderantrag zielt darauf ab, sogenannte Abbiegeassistenzsysteme für Lkw ab 7,5 Tonnen verpflichtend zu machen. Dadurch soll es weniger Unfälle mit Radfahrern geben.