Bundesrat stimmt über Ines Härtel als neue Verfassungsrichterin ab

Berlin (AFP) - Der Bundesrat stimmt bei seiner Sitzung am Freitag (ab 09.30) über die Universitätsprofessorin Ines Härtel als neue Bundesverfassungsrichterin ab. Das Vorschlagsrecht lag bei der SPD, die sich jedoch wochenlang nicht auf einen Kandidaten verständigen konnte. Erst in dieser Woche wurde die Einigung auf Härtel von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder bekannt gegeben. Die 48-Jährige wäre die erste ostdeutsche Verfassungsrichterin.

Symbol Justitia © AFP

Härtel wurde 1972 in Staßfurt in Sachsen-Anhalt geboren. Sie ist auf Datenschutzrecht und Digitalrecht spezialisiert. Die 16 Mitglieder des höchsten deutschen Gerichts, die in zwei Senaten sitzen, werden jeweils zur Hälfte vom Bundestag und vom Bundesrat gewählt. Notwendig ist bei den Wahlen eine Zweidrittelmehrheit.