Seibert: Organisatoren und Teilnehmer müssen das lernen

Bundesregierung besorgt über Verstöße gegen Corona-Auflagen bei Demonstrationen

Berlin (AFP) - Die Bundesregierung hat sich besorgt über die Verstöße gegen die Corona-Auflagen bei den Großdemonstrationen gegen Rassismus geäußert. Es sei zwar gut, wenn auch in Deutschland Menschen mit dem klaren Bekenntnis gegen Rassismus auf die Straße gingen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. "Die Bilder, die zum Teil dabei herauskamen, waren aber nicht schön", fügte er mit Blick auf die Demonstrationen vom Wochenende hinzu.

Zehntausende protestieren in Deutschland gegen Rassismus

Es müsse beides möglich sein, zu demonstrieren und die Regeln einzuhalten, sagte Seibert. Mit Blick auf das Tragen von Masken sowie das Einhalten des Mindestabstands ergänzte er: "Davon war bei vielen nicht viel zu sehen."

Der Regierungssprecher verwies auf Ereignisse wie Gottesdienste oder Familienfeiern, die zu einem Hochschnellen der Infiziertenzahlen geführt hätten. Dadurch würden viele Unbeteiligte in Mitleidenschaft gezogen, sagte er mit Blick auf Göttingen, wo nach mehreren privaten Familienfeiern über hundert Menschen positiv auf das Virus getestet worden waren, was die Schließung aller Schulen der Stadt zur Folge hatte.

Seibert räumte ein, es sei schwierig, bei Demonstrationen die Corona-Regeln einzuhalten. Organisatoren und Teilnehmer "müssen das lernen", betonte er. Die Bundesregierung wolle an dem Ziel festhalten, die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Am Wochenende hatten zehntausende Menschen in mehreren deutschen Städten gegen Rassismus demonstriert. Die Menschen solidarisierten sich mit der durch den Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA ausgelösten Protestbewegung. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte sich besorgt darüber gezeigt, dass bei den Demos vielfach die Corona-Regeln missachtet werden.