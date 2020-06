Beratungen während des EU-Vorsitzes in mehreren deutschen Städten

Bundesregierung plant erste EU-Ministertreffen in Deutschland Ende August

Brüssel (AFP) - Trotz der Corona-Krise plant die Bundesregierung während ihrer EU-Ratspräsidentschaft eine Reihe von Ministertreffen in Deutschland. Wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Terminplan für den EU-Vorsitz hervorgeht, sollen als erstes die Verteidigungs- und Außenminister Ende August in Berlin zusammenkommen. Wegen der Unsicherheiten der Pandemie-Entwicklung sind die beiden Termine aber noch als unbestätigt gekennzeichnet. Fest eingeplant ist aber schon ein dreitägiges Treffen der EU-Agrarminister ab dem 30. August.

Logo der deutschen EU-Ratspräsidentschaft © AFP

Deutschland übernimmt am 1. Juli für ein halbes Jahr den Vorsitz im Rat der EU-Mitgliedstaaten. Es hat damit Einfluss auf Themenschwerpunkte und Zeitpläne für die Beschlussfassung im Rat der Mitgliedstaaten. Deutsche Minister leiten dabei die meisten Treffen mit ihren EU-Kollegen. Traditionell findet jeweils eine der Sitzungen der Ressortminister im Land der Ratspräsidentschaft statt.

Wegen der Ansteckungsgefahr durch die Corona-Pandemie wurden die EU-Beratungen aber seit März als Video-Konferenz abgehalten. Auch die informelle Tagung der Innen- und Justizminister am 6. und 7. Juli zu Beginn der Ratspräsidentschaft, die normalerweise in Deutschland stattfinden würde, erfolgt noch per Video-Schalte.

Im Juli soll es aber in Brüssel schon mehrere Ministertreffen geben, zu denen die Teilnehmer wieder persönlich anreisen: die Euro- und EU-Finanzminister (9. und 10. Juli), die Außenminister (13. Juli), die Europaminister (14. Juli) und die Agrarminister (20. Juli). Andere Räte werden weiter als Video-Konferenz abgehalten, darunter die Beratungen der Gesundheitsminister am 16. Juli.

In Deutschland sollen dann auch die EU-Finanzminister am 11. und 12. September in Berlin tagen. Es folgen die Bildungsminister in Osnabrück (16./17. September). Wieder in Berlin treffen sich danach die Handelsminister (20./21. September) und die Umweltminister (30. September/1. Oktober).

Gleichfalls in der Hauptstadt sollen am 5. und 6. Oktober die Energieminister zusammenkommen. Die für Telekommunikation zuständigen Ressortchefs tagen in der Folge in Baden-Baden (14./15. Oktober), die Industrieminister in Königswinter bei Bonn (22./23. Oktober), die Verkehrsminister in Passau (29./30. Oktober).

Anfang November folgen in Berlin zwei Treffen der Arbeitsminister und der Verbraucherschutzminister (beide am 2./3. November). Den Abschluss macht am 30. November und am 1. Dezember ein Rat der Kultur- und Sportminister in Wiesbaden.

Anders als bei Ratspräsidentschaften zuletzt üblich ist derzeit kein Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Deutschland selbst vorgesehen. Denn die Bundesregierung hat wegen Verzögerungen der Vorbereitung durch die Corona-Krise den am 14. September in Leipzig geplanten EU-China-Gipfel abgesagt. Ob er noch vor Ende der Ratspräsidentschaft nachgeholt werden kann, ist unklar.

Als noch unbestätigt ist ein EU-Afrika-Gipfel vom 28. bis zum 30. Oktober eingetragen. Er würde in Brüssel stattfinden. Reguläre EU-Gipfel gibt es wie üblich in der belgischen Hauptstadt im Oktober und Dezember. Wegen der Verhandlungen über das Corona-Hilfsprogramm und den nächsten Sieben-Jahres-Haushalt war zudem am Dienstag ein Sondergipfel am 17. und 18. Juli angekündigt worden, zu dem die Staats- und Regierungschefs erstmals wieder nach Brüssel reisen.