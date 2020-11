Bundesregierung veranstaltet virtuellen "Tag der offenen Tür"

Berlin (AFP) - Die Bundesregierung veranstaltet heute (ab 08.00 Uhr) zum 22. Mal einen "Tag der offenen Tür", bei dem sich Bürgerinnen und Bürger einen Einblick in die Arbeit der Regierung verschaffen können. Wegen der Corona-Pandemie finden die Veranstaltungen aber in diesem Jahr rein digital statt: Geplant sind diverse Live-Formate mit Ministerinnen und Ministern sowie Videos zur Arbeit der Bundesregierung.

Regierungsviertel in Berlin © AFP

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird in einem Video Fragen von Bürgerinnen und Bürgern beantworten, die diese ihr zuvor in den Online-Netzwerken gestellt haben. Regierungssprecher Steffen Seibert will sich auf einer digitalen Pressekonferenz den Fragen von Kindern und Jugendlichen stellen.