Kabinett beschließt Antrag in Karlsruhe

Bundesregierung will Aus für staatliche Finanzierung der NPD beantragen

Berlin (AFP) - Die Bundesregierung wird beim Bundesverfassungsgericht den Ausschluss der rechtsextremen NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung beantragen. Einen entsprechenden Antrag beschloss das Kabinett am Mittwoch. Eine Partei, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpfe, könne keine Gelder der staatlichen Parteienfinanzierung erhalten, erklärte Innenminister Horst Seehofer (CSU). Der Bundesrat hatte bereits im Februar einen solchen Antrag beschlossen, der Bundestag will in der kommenden Woche folgen.

Der NPD soll der Geldhahn zugedreht werden. © AFP

Die Bürger erwarteten zu Recht, dass solche Parteien nicht aus Steuergeldern subventioniert werden, sagte Seehofer weiter. Der Ausschluss von der Parteienfinanzierung "kann natürlich nur ein Instrument unter mehreren sein, mit denen wir den Extremismus bekämpfen". Es sollte aber selbstverständlich sein, "dass der Staat seine Möglichkeiten ausschöpft, um solche Parteien nicht noch zu fördern".

Der Bundestag will in der kommenden Woche ebenfalls den Antrag auf Streichung der Staatsgelder für die NPD beschließen, wie die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Eva Högl, ankündigte. Es sei wichtig für das Engagement gegen Rechtsextremismus, dass die NPD nicht weiter von allen Steuerzahlern Geld bekomme. Unionsfraktionsvize Stephan Harbarth (CDU) erklärte, ein gemeinsamer Antrag wäre "das richtige Signal", auch an die jüdische Gemeinde. "Jeder Cent, den die NPD von staatlicher Seite erhält, ist einer zu viel."

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, der saarländische Regierungschef Tobias Hans (CDU), begrüßte den Kabinettsbeschluss. "Es ist das starke Signal einer wehrhaften Demokratie, dass der Bund und alle 16 Länder in dieser Frage ein gemeinsames Ziel verfolgen und dies nun auch gemeinsam vor dem Bundesverfassungsgericht vertreten werden."

Mit der Änderung des Parteiengesetzes war 2017 die Grundlage dafür gelegt worden, dass verfassungsfeindlichen Parteien die Erstattung der Wahlkampfkosten entzogen werden kann. Die drei Verfassungsorgane Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung können auf dieser Grundlage in Karlsruhe den Ausschluss verfassungsfeindlicher Parteien von der staatlichen Finanzierung beantragen - was sie nun voraussichtlich gemeinsam tun werden. Gibt Karlsruhe dem statt, sind Spenden an die jeweiligen Parteien nicht mehr steuerlich absetzbar.

Hintergrund der gesetzlichen Neuregelung war die Entscheidung des Verfassungsgerichts, die NPD zwar als verfassungsfeindlich einzustufen, sie aber nicht zu verbieten.