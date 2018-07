Gericht in New York entscheidet noch nicht über Berliner Antrag

Bundesregierung will Klage der Herero und Nama abschmettern lassen

New York (AFP) - In einer gerichtlichen Anhörung in New York zu den unter deutscher Kolonialherrschaft verübten Verbrechen im heutigen Namibia hat die Bundesregierung dafür geworben, die Schadenersatzklage der betroffenen Volksgruppen zu verwerfen. Der Anwalt der Bundesregierung, Jeffrey Harris, argumentierte am Dienstag, die Sammelklage der Herero und Nama verstoße gegen den Grundsatz der Staatenimmunität. Demnach ist es verboten, ein Land vor den Gerichten eines anderen Landes zu belangen.

Vertreter der Herero im März 2017 in New York © AFP

Die Bundesregierung hatte bereits im Januar den Antrag gestellt, die Klage wegen dieses Grundsatzes zu verwerfen und somit einen Prozess über die Schadenersatzforderungen nicht zuzulassen.

Der Rechtsvertreter der namibischen Volksgruppen, Kenneth McCallion, machte dagegen in der Anhörung am Dienstag unter anderem geltend, dass Einnahmen der früheren deutschen Reichsregierung aus dem Landraub an den Herero und Nama in den Erwerb von vier Immobilien in der Stadt New York geflossen seien. Bei einer dieser Immobilien handelt es sich um den heutigen Sitz der deutschen UN-Vertretung und des Generalkonsulats in unmittelbarer Nachbarschaft der Vereinten Nationen am East River.

Da die Einnahmen aus dem früheren Deutsch-Südwestafrika also für den Handel mit den USA genutzt worden seien, gelte eine Ausnahme vom Prinzip der Staatenimmunität, führte McCallion ins Feld. Harris hielt dem wiederum entgegen, eine direkte Verbindung zwischen den New Yorker Immobilien und dem Einnahmen aus der Kolonialherrschaft lasse sich nicht nachvollziehen.

Bundesrichterin Laura Taylor Swain sagte am Ende der Anhörung, sie werde noch nicht sofort über den Antrag der Bundesregierung entscheiden. Ein Datum für ihre Entscheidung gab sie nicht bekannt.

Zwischen 1904 und 1908 waren unter der deutschen Kolonialherrschaft auf dem Gebiet des heutigen Namibia zehntausende Herero und Nama getötet worden. Die Bundesregierung bezeichnet die Verbrechen inzwischen zwar als Völkermord, lehnt aber Reparationszahlungen weiterhin ab.

Seit 2014 verhandelt sie mit der namibischen Regierung über eine Versöhnungserklärung. Darin will sie um Vergebung für die Gräueltaten bitten. In den Verhandlungen geht es auch um eine Ausweitung der Entwicklungshilfe für Namibia.

Kompliziert sind die Verhandlungen auch deswegen, weil die namibische Regierung von der Mehrheitsvolksgruppe der Ovambo geprägt ist. Deshalb sehen die Herero und Nama ihre Interessen in den Verhandlungen nur unzureichend vertreten.