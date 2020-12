Genaue Regelung wird noch erarbeitet

Bundesregierung will Reiseverkehr mit Großbritannien und Südafrika einschränken

Berlin (AFP) - Die Bundesregierung will wegen des Auftretens einer Mutation des Coronavirus den Reiseverkehr zwischen Deutschland und Großbritannien sowie Südafrika einschränken. Eine entsprechende Regelung werde zur Zeit erarbeitet, erklärte ein Regierungssprecher am Sonntag in Berlin. Die Bundesregierung stehe dazu im Kontakt mit den europäischen Partnern.

Bericht: Stopp für Flugverkehr nach Großbritannien © AFP

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums schrieb auf Twitter, die Bundespolizei sei bereits angewiesen worden, Reisende aus Großbritannien und aus Südafrika "systematisch zu kontrollieren". Diese müssten sich daher auf längere Wartezeiten an den Grenzen einstellen. Die Maßnahmen würden mit den Gesundheitsämtern abgestimmt.

Die Bundespolizei warnte ebenfalls auf Twitter, nur wenn unbedingt erforderlich solle noch nach Großbritannien gereist werden, denn "es kann sein, dass der Flugverkehr eingestellt wird".

Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung ist geplant, den Flugverkehr aus Großbritannien ab Mitternacht bis zum 6. Januar vollständig zu stoppen. Auf europäischer Ebene gab es Konsultationen über ein abgestimmtes Vorgehen. Die Niederlande haben bereits ein Landeverbot für Passagiermaschinen aus Großbritannien verhängt, Italien ordnete ebenfalls einen Stopp von Flügen aus Großbritannien an. Belgien und Österreich wollen dem Beispiel folgen.